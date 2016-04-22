На Харьковщине женщина пыталась въехать в Украину с паспортом, выданным в "ЛНР"
21 апреля в Украину в Харьковской области пыталась въехать женщина, имевшая при себе паспорт, выданный на неподконтрольной Украине территории Луганской области.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
"Вчера сотрудники отдела пограничной службы "Дергачи" Харьковского отряда в ходе проверочных мероприятий выявили гражданку с недействительным паспортом. Выяснилось, что документ был выдан незаконными вооруженными формированиями на территории отдельных районов Луганской области", - сказано в нем.
Отмечается, что 42-летняя жительница Луганска, пересекая границу в пункте пропуска "Гоптовка" "предоставила для проверки паспорт, выданный на неподконтрольной территории".
Читайте такжеОккупанты не пропускают через границу с Крымом автомобили с крымскими номерами украинской регистрации
Следовала она в Украину из России в пешем порядке.
По ее словам, паспорт гражданки Украины она потеряла в Луганске.
Далее в паспортном столе оккупированного города ей выдали документ, с которым она и решила попасть на контролируемую Украиной территорию, перед этим выехав в Россию.
При себе она имела ксерокопию паспорта гражданки Украины.
"С целью проведения фильтрационных мероприятий и установления всех обстоятельств гражданка передана сотрудникам правоохранительных органов", - заявли в ГПСУ.
Читайте такжеВ "ДНР" начали выдавать "паспорта", первый достался главарю боевиков Захарченко (фото)