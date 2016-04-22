На Харьковщине женщина пыталась въехать в Украину с паспортом, выданным в "ЛНР"

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"Вчера сотрудники отдела пограничной службы "Дергачи" Харьковского отряда в ходе проверочных мероприятий выявили гражданку с недействительным паспортом. Выяснилось, что документ был выдан незаконными вооруженными формированиями на территории отдельных районов Луганской области", - сказано в нем.

Отмечается, что 42-летняя жительница Луганска, пересекая границу в пункте пропуска "Гоптовка" "предоставила для проверки паспорт, выданный на неподконтрольной территории".

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Следовала она в Украину из России в пешем порядке.

По ее словам, паспорт гражданки Украины она потеряла в Луганске.

Далее в паспортном столе оккупированного города ей выдали документ, с которым она и решила попасть на контролируемую Украиной территорию, перед этим выехав в Россию.

При себе она имела ксерокопию паспорта гражданки Украины.

"С целью проведения фильтрационных мероприятий и установления всех обстоятельств гражданка передана сотрудникам правоохранительных органов", - заявли в ГПСУ.

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