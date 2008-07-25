На Ривненской АЭС произошла аварийная остановка третьего энергоблока

Вчера на Ривненской АЭС в результате срабатывания аварийной системы защиты реактора из-за снижения уровня воды в третьем парогенераторе произошла аварийная остановка энергоблока №3 с отключением от объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, работники станции принимают меры по установлению причин и устранению неисправностей. Радиационное и противопожарное состояние на станции - в пределах нормы.