На Ривненской АЭС произошла аварийная остановка третьего энергоблока

09:27, 25 июля 2008
Общество
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Продолжается устранение неисправностей

Вчера на Ривненской АЭС в результате срабатывания аварийной системы защиты реактора из-за снижения уровня воды в третьем парогенераторе произошла аварийная остановка энергоблока №3 с отключением от объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, работники станции принимают меры по установлению причин и устранению неисправностей. Радиационное и противопожарное состояние на станции - в пределах нормы.

 

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