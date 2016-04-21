На Одесщине 22 апреля объявлено днем траура из-за гибели в пожаре 6 детей

15:36, 21 апреля 2016
Общество
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В Одесской области 22 апреля объявлено днем траура в связи с гибелью во время пожара шести малолетних детей в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

Через загибель 6 дітей на Одещині оголосили день жалоби / mns.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил 1-й заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Владимир Жмак.

«В связи с трагедией завтра, согласно распоряжению председателя Одесской ОГА, в Одесской области объявляется траур», - написал он.

Сейчас председатель ОГА Михаил Саакашвили находится на месте трагедии – в Шабо.

Как сообщает отделе коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

«Следственно-оперативная группа полиции начала свою работу после локализации пожара. Установлено, что в доме проживает многодетная семья. В результате пожара погибли шестеро детей – 3, 8, 9 и 10 лет, а также 5-месячные близнецы. Мать детей получила ожоги рук и лица. Глава семьи дома не находился», - сообщили в отделе.

Семья, в которой произошла трагедия, в социальных службах на учете не состояла, по месту жительства характеризуется положительно.

В отделе отметили, что по факту происшествия материалы зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, пожар в селе Шабо Белгород-Днестровского района, в которой погибли дети, произошел на рассвете 21 апреля.

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