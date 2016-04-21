Пожар в частном доме под Одессой унес жизни шестерых детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Владимир Жмак.

По его словам, ЧП случилось в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

"Около 3.30 возник пожар в частном доме, где проживала семья с 6 детьми в возрасте от 4 месяцев до 10 лет. Отец был на работе. Мать выбежала из дома звать на помощь соседей. В 4.30 прибыли спасатели. В 6.00 пожар был ликвидирован. Во время разбора завалов обнаружены тела погибших детей. Всех...", - написал Жмак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, информация о пожаре на улице Кооперативной поступила в 4.30 от дежурного полиции.

В результате пожара огнем повреждено перекрытие крыши жилого дома на общей площади 70 кв. м.

Читайте такжеВ Одессе неизвестные подожгли машину активиста "Дорожного контроля"

"В 6.45 во время разбора конструкций крыши были обнаружены тела 2 погибших детей примерно 3-х и 9-ти лет. В 7.40 обнаружены тела еще 2 детей, позднее – тела еще двух", - сказали в пресс-службе.

В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники.

На месте пожара сейчас работает мобильная оперативная группа.