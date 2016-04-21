"Война с культурой": В МИД РФ отреагировали на запрет российских фильмов в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Совете федерации заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"В правах поражают в данном случае не россияне, а украинцы, граждане Украины. Я абсолютно уверен, что миллионы украинских граждан с большим удовольствием смотрели бы российские фильмы и готовы слушать выступления российских артистов. Этого они лишены. Это поражение народа своей страны в фундаментальных правах и свободах", - уверен Долгов.

По его мнению, запрет показа российских фильмов является "войной с культурой".

"Приходит на ум: собрать все книги и сжечь. Чем оборачивается война с культурой, трагические страницы истории XX века показывают", - добавил он.

Как известно, в РФ снято большое количество киноматериалов, оправдывающих аннексию украинского Крыма, а также оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о запрете трансляции российских фильмов

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О кинематографии" относительно фильмов государства-агрессора.

Верховная Рада приняла этот закон 29 марта.

Законом распространяется норма о запрете трансляции фильмов, произведенных в государстве-агрессоре и не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, на фильмы, произведенные и впервые продемонстрированные после 1 января 2014 года.