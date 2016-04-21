В НАБУ понимают, что неправомерно закрыли дело по Гонтаревой - нардеп

Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжит расследование дела, связанного с депозитами семьи главы НБУ Валерии Гонтаревой в Дельта Банке. Об этом по итогам совместного заседания комитетов парламента по предотвращению коррупции и банковской деятельности заявил народный депутат Игорь Луценко, передает "Главком".

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"Они поняли, что сделали конкретный ляп, неправомерно закрыли дело. Просто следователь, не имея высшего образования, не могла расследовать элементарные вещи, которые журналист Александр Дубинский сам выяснил, чтобы можно было продолжить. Вопрос, неужели на такое приоритетное направление в НАБУ нет нормальных следователей? Почему в данном случае поставили настолько слабого специалиста, мне не понятно", - отметил Луценко.

По словам депутата, глава НБУ проигнорировала парламентариев, и не явилась на заседание комитетов.

"Это возможность, которой я ждал год, чтобы кто-то из Нацбанка пришел к нам на комитет. Я еще в конце весны прошлого года заявлял, что надо позвать Гонтареву. Но она игнорирует", - заявил он.

Как сообщалось, дело в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, связанное с депозитами ее сына Антона Гонтарева и его супруги в Дельта Банке, было открыто НАБУ в январе 2016 года после обращения главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Ранее Валерия Гонтарева заявила, что депозит его сына в Дельта Банке пропал, однако НАБУ установило, что Артем Гонтарев полностью сохранил свой вклад в сумме 800 тыс. грн. В феврале 2015 года он перевел 300 тыс. грн на счет жены, еще 300 тыс. грн получил наличными в кассе банка. Его супруга также получила наличными около 150 тыс. грн. Еще 100 тыс. грн она перевела на счета своих родителей. В НАБУ не усмотрели злоупотреблений в том, что родственникам Гонтаревой выдавали через кассу банка по 150 тыс. грн в день, когда другим вкладчикам с трудом удавалось получить не более нескольких сотен гривен. В апреле 2016 года дело было закрыто.

Журналист Александр Дубинский в своем Facebook опубликовал письмо начальника Департамента продаж и развития сети Дельта Банка Анна Федоренко от 19 января 2015 года, в котором она требовала согласовывать с ней любые крупные переброски средств по счетам клиентов. В этом же письме указано, что наличные клиентам не выдаются. Они могут только "раздробить" вклады на третьих лиц, открыв 3-месячные депозиты. "Это к вопросу о качестве проведенных НАБУ следственных действий", - отметил Дубинский.