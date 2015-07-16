В России собираются изменить обвинение украинцу Литвинову с убийства 39 людей на похищение двух автомобилей - адвокат

Об этом УНИАН сообщил адвокат украинца Виктор Паршуткин.

"С Сергеем Литвиновым в Ростове-на-Дону с 21 по 25 июля запланированы очередные следственные действия - очные ставки с лицами, которые вместе с ним лечились в Тарасовской районной больнице Ростовской области и новоявленным потерпевшим Андреем Лысенко, эпизод с которым только на днях появился в деле", - сказал защитник.

По мнению Паршуткина, несостоятельность обвинения в участии Литвинова в массовых убийствах в Станично-Луганском районе Луганской области Украины становится все боле очевидной.

Он подчеркнул, что по имеющимся у него сведениям, следствие планирует завершить расследование к ноябрю этого года.

"Уголовное дело по обвинению Литвинова в убийстве 39 человек, из которых не менее 30 - мужчины, 8 женщин и 1 девочка-подросток, будет прекращено. Именно поэтому на днях появилось новое обвинение - якобы Литвинов с двумя неустановленными следствием военнослужащими Украины похитил у российского гражданина Андрея Лысенко два старых автомобиля", - сказал Паршуткин.

Он сообщил, что по версии следствия это также происходило в Станично-Луганском районе на территории Украины.

Читайте такжеУкраина направила России ноту протеста из-за пыток псевдобойца "Днепра" ЛитвиноваПо словам Паршуткина, суд над его подзащитным будет проходить в Ростовской области по месту проживания потерпевшего Лысенко. Дело будет рассмотрено районным судом по обвинению Литвинова в разбое.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Басманный районный суд Москвы до 22 августа продлил срок украинцу Литвинову за якобы участие в боях на Донбассе с пророссийскими боевиками.

24 июня Басманный районный суд Москвы перенес на 27 июля рассмотрение жалобы защиты о незаконности предъявления обвинения гражданину Украины Литвинову.

По информации следователя, Литвинов был задержан в середине августа 2014 года в одной из больниц в Ростовской области. Следствие утверждает, что он является рядовым добровольческого батальона «Днепр» и проходит по делу о «незаконных методах ведения войны на востоке Украины».

"О деле украинца Сергея Литвинова практически никто не знает в Украине. Между тем этот человек содержится в тюрьмах России с 21 августа 2014 года", - сказал Паршуткин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против ряда должностных лиц Украины и представителей силовых ведомств по статье ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 УК РФ (убийство двух и более лиц, применение запрещенных средств и методов ведения войны).

15 июня августа Мосгорсуд признал законным продление ареста Литвинова до 22 августа.

Российский адвокат Виктор Виноградов намерен обратиться в Конституционный суд РФ по поводу статьи 356 Уголовного кодекса России (применение запрещенных средств и методов ведения войны), по которой к ответственности в РФ привлекают граждан Украины.