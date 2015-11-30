В РФ оправдали украинца, ранее обвиняемого в убийстве почти 40 человек в боях на Донбассе

Об этом УНИАН сообщил УНИАН адвокат украинца Виктор Паршуткин.

"Это первое дело в России, когда украинца оправдали после обвинений в участии в так называемых карательных операциях на Донбассе, и вообще, украинца - в чем бы он не обвинялся", - подчеркнул Паршуткин.

Он сообщил, что сегодня ему в Главном следственном управлении Следственного комитета России вручили постановление о прекращении уголовного преследования гражданина Украины Литвинова по обвинению "в карательных операциях" в составе военизированного батальона "Днепр" против мирных жителей Донбасса. Его обвиняли в массовых убийствах и изнасилованиях, в числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, 8 женщин и одна 12-летняя девочка, добавил адвокат.

"Уголовное преследование Литвинова прекращено по реабилитирующим основаниям - в связи с непричастностью к предполагаемым преступлениям. Ему предоставлено право на возмещение вреда, причиненного вследствие незаконного и необоснованного обвинения", - сказал Паршуткин.

"Я всегда говорил и утверждаю - каждый из нас должен внести свой посильный вклад, чтобы остановить бойню на Донбассе, и чтобы пресечь разжигание вражды и ненависти между народами России и Украины", - добавил адвокат.

Паршуткин отметил, что Литвинов продолжает находится в СИЗО в Ростове, так как с него не снято обвинение в похищении двух автомобилей.

"Но я сегодня следствию представил сведения из Генеральной прокуратуры Украины о том, что разбоя не было. И в этой части дело прекратят", - уверен адвокат.

Как сообщал УНИАН, согласно информации следствия, Литвинов был задержан в середине августа 2014 года в одной из больниц в Ростовской области. Следствие утверждает, что он являлся рядовым добровольческого батальона "Днепр", проходил по делу о "незаконных методах ведения войны на востоке Украины".

По данным адвоката, Литвинов находился в российских СИЗО с 21 августа 2014 года.

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Также адвокат заявлял, что обвинения строятся на показаниях свидетелей, которые якобы слышали о том, что Литвинов больнице в Ростовской области болтал о "своих" подвигах в составе "Днепра".

Кроме того, Паршуткин отмечал, что у него как у защитника вызывает большие вопросы вменяемость Литвинова.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против ряда должностных лиц Украины и представителей силовых ведомств по статье ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 УК РФ (убийство двух и более лиц, применение запрещенных средств и методов ведения войны).