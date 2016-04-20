Из-за сериала про "ополченцев" Нацсовет внепланово проверит ТРК "Украина"

13:48, 20 апреля 2016
Общество
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже на этой неделе может вынести решение по трансляции на ТРК "Украина" сериала "Не зарекайся", в котором изображены в положительном свете боевики "ДНР/ЛНР".

Нацрада перевірить серіал, що викликав обурення українців / Кадр із серіалу

Об этом в телеэфире заявил член Нацсовета Сергей Костинский, передает "5 канал".

"На этот четверг выношу проект решения о проведении внеплановой проверки. Такая процедура, ведь мы не можем выносить какое-либо решение без проверки, и я надеюсь, что на следующей неделе, в четверг, мы уже вынесем окончательное решение о трансляции этого сериала на телеканале "Украина", - заявил он.

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Напомним, 19 апреля председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино разрешили показывать сериал "Не зарекайся". Из 16 экспертов комиссии 12 проголосовало за сохранение прокатного удостоверения сериала.

"Именно поэтому, учитывая чрезвычайный общественный резонанс по этому поводу, я считаю нужным прекратить полномочия нынешнего состава комиссии и сформировать ее новый состав", - заявил председатель Госкино, распустив комиссию.

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