Экс-милиционер, пытавшийся взорвать пассажирский поезд на Харьковщине, получил 5 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Приговором суда террорист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Бывший работник милиции готовился взорвать железнодорожные пути на перегоне "Павлоград - Лозовая". Он заложил самодельное взрывное устройство на основе противотанковой мины ТМ-62, который приводился в действие с помощью таймера мобильного телефона.

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Правоохранители задержали диверсанта в ночь с 23 на 24 февраля сразу после минирования пути.

СБУ заявляла, что это произошло за 15 минут до прохождения через мост поезда "Одесса - Константиновка", в котором было более 500 пассажиров.