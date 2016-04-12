Дело против экс-милиционера, пытавшегося взорвать поезд "Одесса - Константиновка", передали в суд

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, на этой неделе прокуратура области утвердила и направила в Лозовской горрайонный суд обвинительный акт в отношении бывшего работника одного из районных отделов милиции, задержанного во время попытки взорвать железнодорожный мост.

Экс-милиционера подозревают в правонарушении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) УК Украины. Установлено, что 50-летний мужчина в конце февраля 2016 года заложил самодельное взрывное устройство на мосту под железнодорожными путями. Однако взорвать железную дорогу ему не удалось. Злоумышленника задержали сотрудники областного управления СБУ.

В ходе осмотра места происшествия было изъято самодельное устройство и мобильный телефон, с помощью которого злоумышленник планировал привести взрывчатку в действие.

Сейчас подозреваемый в теракте находится под арестом. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ночью 24 февраля СБУ задержала бывшего сотрудника милиции, который заминировал железнодорожный мост на перегоне "Павлоград - Лозовая".

По сведениям СБУ, обезвредили диверсанта непосредственно после закладки взрывчатки за 15 минут до прохождения поезда. Для подрыва злоумышленник пытался использовать 10-килограммовую противотанковую мину ТМ-62 с таймером в мобильном телефоне.

Взрыв был запрограммирован на время прохождения пассажирского поезда "Одесса - Константиновка", в котором находилось более 500 пассажиров.