Knauf остановил инвестиционную деятельность в Украине (уточненная)

Из-за инфляционных процессов и спекуляций на рынке недвижимости в Украине немецкая компания «Кнауф» приостанавливает свою инвестиционную деятельность в развитие собственных мощностей в Украине.

Об этом говорится в заявлении председателя совета учредителей Международной группы «Кнауф», совладельца компании Николауса КНАУФА, переданном сегодня агентству УНИАН компанией «Кнауф Гипс КИЕВ».

«Решение о строительстве нового завода гипсокартонных плит и об увеличении производственных мощностей линии гипсокартона на 50%, а линии сухих строительных смесей на 300% были приняты еще год назад, - говорится в заявлении. - Никто не мог предусмотреть, что результатом инфляционных процессов в Украине и спекуляций на рынке недвижимости станет стагнация строительной отрасли и резкое падение продажи строительных материалов».

Н.КНАУФ отметил, что «мы сделали ошибку, вложив большие средства в модернизацию производства, потому что продажи остаются на уровне прошлого года». По его словам, «на складах завода накапливаются запасы готовой продукции на миллионы евро, и это в летний период, когда почти всегда существовал ажиотажный спрос на строительные материалы компании «Кнауф».

«Мощности предприятий «Кнауф» в Украине используются лишь наполовину, в лучшем случае – на две трети, поэтому фирма «Кнауф» приостанавливает свою инвестиционную деятельность в Украине до лучших времен, то есть минимум на 2-3 года», - заключил в своем заявлении Н.КНАУФ.

Как сообщал УНИАН, в городе Соледар Донецкой области на заводе «Кнауф Гипс Донбасс» запущены три новые производственные линии стоимостью 80 млн. евро.

Вчера, 23 июля, состоялся торжественный запуск новых мощностей по производству Кнауф-гипсоплит и сухих строительных смесей в присутствие председателя Совета учредителей Международной группы Кнауф - Николауса КНАУФА, губернатора Донецкой области Владимира ЛОГВИНЕНКО, губернатора Тернопольской области Юрия ЧИЖМАРЯ и др.