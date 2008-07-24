Украинец под видом запчастей вез домой из Венгрии новый вертолет

На таможенном посту „Тиса” Чопской таможни у гражданина Украины, следовавшего домой из Венгрии, изъят грузовой автомобиль, на котором он пытался переместить через границу новый вертолет стоимостью более 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В частности, после прохождения необходимых видов контроля водитель грузовика – работник частного предприятия, подал к таможенному оформлению документы, в которых было указано, что перемещаемый через границу груз - „части к вертолету”.

Однако таможенники в ходе осмотра установили, что так называемые „части”, упакованные в четырех ящиках, являются фактически готовым изделием – вертолетом модели „SCHWEIZER 269C-1”, стоимость которого составляет 1 373 592 грн.

Таким образом, к таможенному контролю водитель подал документы, содержащие неправдивые данные относительно наименования и стоимости груза.

Новый вертолет в несобранном состоянии и транспортное средство с полуприцепом, на котором он перемещался, изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил.