В Киеве будут судить "беркутовца", не мешавшего подчиненным избивать пенсионеров 1 декабря 2013 на Институтской

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что 18 апреля в Печерский районный суд Киева направлен обвинительный акт по обвинению бывшего исполняющего обязанности заместителя командира роты специального назначения Главного управления МВД Украины одной из областей, который вследствие небрежного отношения к своим служебным обязанностям 1 декабря 2013 года на улице Институтской в Киеве не прекратил преступные действия подчиненных сотрудников спецподразделения "Беркут" относительно неправомерного применения насилия к двум митингующих пенсионного возраста, хотя он мог и обязан был это сделать.

Такая бездеятельность мужчины привела к наступлению тяжких последствий - телесных повреждений этих потерпевших и потере глаза одним из них.

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Действия обвиняемого квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Относительно исполнителей вышеуказанного преступления расследование продолжается, подчеркнули в ГПУ.

В прокуратуре напомнили, что по результатам расследования событий, произошедших 1 декабря 2013 года на Банковой, в организации разгона акций протеста и применении насилия к протестующим сообщено о подозрении 5 лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и 4 правоохранителям-исполнителям этих противоправных действий.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.