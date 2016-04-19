В Киеве будут судить "беркутовца", не мешавшего подчиненным избивать пенсионеров 1 декабря 2013 на Институтской
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из бывших исполняющих обязанности заместителя командира роты специального назначения МВД за насилие в отношении митингующих в Киеве 1 декабря 2013 года.
Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.
Отмечается, что 18 апреля в Печерский районный суд Киева направлен обвинительный акт по обвинению бывшего исполняющего обязанности заместителя командира роты специального назначения Главного управления МВД Украины одной из областей, который вследствие небрежного отношения к своим служебным обязанностям 1 декабря 2013 года на улице Институтской в Киеве не прекратил преступные действия подчиненных сотрудников спецподразделения "Беркут" относительно неправомерного применения насилия к двум митингующих пенсионного возраста, хотя он мог и обязан был это сделать.
Такая бездеятельность мужчины привела к наступлению тяжких последствий - телесных повреждений этих потерпевших и потере глаза одним из них.
Читайте такжеДело экс-командира роты "Беркута" об избиении 18 "автомайдановцев" направлено в суд
Действия обвиняемого квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Относительно исполнителей вышеуказанного преступления расследование продолжается, подчеркнули в ГПУ.
В прокуратуре напомнили, что по результатам расследования событий, произошедших 1 декабря 2013 года на Банковой, в организации разгона акций протеста и применении насилия к протестующим сообщено о подозрении 5 лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и 4 правоохранителям-исполнителям этих противоправных действий.
Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.