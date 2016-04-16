В Одессе горожане вышли на вече против мэра города Труханова

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером люди начали собираться возле здания мэрии на Думской площади, где с 13 апреля стоят палатки активистов, которые объявили бессрочную акцию "Одесса без Труханова".

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Протестующие пришли с флагами Украины, также у некоторых были флаги с символикой ВО "Свобода". У некоторых на плечах завязаны желто-голубые полотнища.

Рядом с центральным входом в мэрию установлена импровизированная сцена, на которой выступают все желающие.

Как заявил один из координаторов местного Евромайдана Сергей Гуцалюк, Одесса сделала свой проукраинский выбор в 2014 году, а "Труханов – сепаратист, который угрожает безопасности Одессы".

"Сегодня нас пришло в 6 раз больше, чем два дня назад... Мы добьемся своего. Требуем расследовать ситуацию с двойным гражданством Труханова, фальсификацию выборов в мэры, и привлечь его к уголовной ответственности", - заявил Гуцалюк.

Перед собравшимися выступил депутат Верховной Рады восьмого созыва Егор Фирсов, который пообещал помочь одесситам добиться выполнения их требований.

"Я 25 лет прожил в Донецке и не понаслышке знаю, что такое мэры-сепаратисты. Именно они писали письма Путину и вводили в управление городами таких как Аксенов и Гиркин..." - сказал Фирсов.

Он добавил, что на востоке Украины люди выходили на проукраинские митинги, их было много, но недостаточно, чтобы отстоять свои населенные пункты перед сепаратистами и российскими наемниками.

"Одесситам нужно объединиться, чтобы не повторилась трагедия востока Украины, чтобы здесь такого никогда не случилось... Я сделаю все возможное, чтобы о проблемах Одессы стало известно центральной власти и депутатам Верховной Рады", - заявил Фирсов.

Он отметил, что участники движения "Одесса без Труханова" требуют лишить мэра украинского гражданства и депортировать его в Россию.

Присутствующие отреагировали на появление Фирсова, а потом и на его выступление громкими, продолжительными аплодисментами, а также хором кричали: "Молодец!".

Во время вече его участники скандируют: "Одесса без Труханова!", "Слава Одессе!", "Слава Украине!", "Украина – превыше всего!" и др.

Во время проведения мероприятия на площади внезапно появились полицейские и кинолог с собакой. Как выяснилось, неизвестный по телефону сообщил о том, что в районе Думской площади якобы заложена бомба. Правоохранители проверили место проведения митинга, но ничего не обнаружили. Вече не прерывалось.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля руководители Одесской облгосадминистрации обратились к президенту Украины и руководству правоохранительных ведомств безотлагательно проверить информацию о российское гражданство городского головы Одессы Труханова.

В тексте официального обращения, в частности, отмечалось, что 4 апреля ряд СМИ распространили информацию о наличии у Труханова паспорта гражданина РФ, а также о якобы участии мэра, непосредственно через аффилированных лиц, в создании оффшорных компаний на территории Панамы и Британских Виргинских островов, которые в последние годы выполняли ремонтные и иные работы за счет средств бюджета Одессы.

Труханов эти обвинения опровергает.

В Одессе вечером 13 апреля началась бессрочная акция против Труханова.

15 апреля Фирсов обнародовал фотокопии документов, подтверждающих российское гражданство мэра Одессы.