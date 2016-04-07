СБУ не смогла выяснить, имеет ли мэр Одессы Труханов двойное гражданство, советует обратиться в другие "структуры"

Как сообщается на странице в Facebook Управления СБУ в Одесской области, в связи с тем, что в заявлении Боровика «отсутствуют вопросы, относящиеся к компетенции СБ Украины, согласно части 3 статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан »она была направлена по принадлежности в Главное Управление Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области».

«Следует сразу отметить, что заявление поступило 6 апреля, хотя в СМИ подобные обвинения А. Боровик начал произносить еще в начале недели. Несмотря на то, что в публичных заявлениях А. Боровика отсутствовали признаки преступлений, расследование которых относится к компетенции СБУ, через нагнетание общественного резонанса вокруг этой темы, Служба начала соответствующие проверочные мероприятия. Было опрошено Геннадия Труханова, который отрицал наличие у него российского паспорта. Проведены беседы с десятками активистов, в СМИ и социальных сетях распространяли соответствующую информацию. К сожалению, они только повторяли ранее распространенную информацию и предоставили ксерокопии документов, которые трудно расценивать как доказательства, хотя даже их приобщено к материалам проверки», - отмечается в сообщении СБУ.

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В Управление СБУ в Одесской области отмечают, что «центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданства, является Государственная миграционная служба Украины. Именно она в соответствии со ст. 24 Закона Украины «О гражданстве» осуществляет регулятивные отношения между государством и гражданином по приобретению украинского гражданства, определяет основания для его прекращения. Часть заявления, которое содержит обвинения в связях с организованной преступностью и наличие оффшорных счетов, передана в полицию и фискалам. Напоминаем, что основными задачами СБ Украины является борьба с терроризмом, разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб и коррупцией». Также они рассказали о своих успехах, в частности, в обезвреживании «больше десятка диверсантов, завербованных российскими спецслужбами» и в предупреждении семи терактов, а также задержании с поличным около двух десятков взяточников.

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Как сообщал УНИАН 6 апреля, руководство Одесской областной государственной администрации обратилось к президенту Украины и руководству правоохранительных ведомств страны безотлагательно проверить информацию о российском гражданстве городского головы Одессы Труханова.

В тексте официального обращения, в частности, отмечалось, что 4 апреля ряд СМИ распространили информацию о наличии в Труханова паспорта гражданина Российской Федерации, а также о якобы участии мэра, непосредственно через аффилированных лиц, в создании оффшорных компаний на территории Панамы и Британских Виргинских островов, которые в последние годы выполняли ремонтные и другие работы за счет средств бюджета Одессы.

В тексте акцентируется на «чрезвычайный общественный резонанс и значимость обнародованной информации».

4 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире канала «112» заявила, что ведомство проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о якобы двойном гражданстве и наличие российского паспорта у городского головы Одессы.

Ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) сообщили, что Труханов является совладельцем нескольких оффшоров и имеет паспорт гражданина России. Труханов эти обвинения опровергает.