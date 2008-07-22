Глава Газпрома подтвердил: Украина выполняет обязательства по транзиту

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что Украина полностью выполняет все свои обязательства по транзиту российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем приветственном слове к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве, где проходят переговоры по вопросам поставок газа.

В переговорах также принимает участие председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Украина полностью выполняет все обязательства по транзиту газа. Все идет ритмично, в рабочем режиме», - отметил А.МИЛЛЕР.

Также глава «Газпрома» добавил, что в отношениях с НАК «Нафтогаз Украины» отмечается конструктивный и дружеский диалог.

Как сообщал УНИАН, ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-июне увеличила транзит природного газа в страны Европы на 23% или на 12,3 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, - до 65,3 млрд. куб. м, что является наибольшим показателем за всю историю существования газотранспортной системы Украины.

«Увеличение объемов транзита обусловлено ростом экспортных поставок ОАО “Газпром” в страны Европы для обеспечения возрастающего потребления природного газа европейскими странами», - сказано в сообщении пресс-службы «Нафтогаза.

В сообщении отмечается, что рекордные объемы транзита в очередной раз подтвердили, что ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Украины” является надежным партнером ОАО “Газпром” по транспортировке природного газа в страны Европы, а украинский маршрут транспортировки газа имеет существенные резервы для их наращивания.