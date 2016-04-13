В Ужгороде у секретаря суда украли более 1 миллиона гривень и перстни с бриллиантами (видео)

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Закарпатской области, 12 апреля в 17:00 часов в полицию поступило сообщение об ограблении в ужгородской 9-этажке в Новом районе.

По словам заявительницы - 32-летней работницы одного из судов области - из квартиры по месту ее жительства неизвестные вынесли 200 тысяч гривень, 40 тысяч долларов США и золотые изделия (серьги, кольцо с сапфирами и кольца с бриллиантами).

На вопрос, откуда такие деньги, женщина ответила, что получила от отца, своего парня и еще и зарабатывает сама.

Читайте такжеДекан одесского вуза погорела на взятке, когда "обмывала" в ресторане свое назначение ректором (фото)

Обстановка в квартире не была нарушена, а дверной замок был целым.

Злоумышленников разыскивает полиция. Продолжается расследование.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением), которая предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.