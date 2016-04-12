В Португалии открыли памятник Героям Небесной Сотни

Об этом говорится на странице посольства Украины в Португалии в Фейсбук.

По инициативе и на средства Украинской православной церкви Киевского патриархата в Браге и удалось установить памятник, архитектором которого стал местный житель Ф. Жорж.

В официальной церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Португалии Инна Огнивец, Архиепископ Ровенский и Острожский Илларион и другие представители духовенства, вице-президент Муниципального совета Браги Фирмишну Маркеш, представители украинской громады Португалии.

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Огнивец также подчеркнула, что это первый памятник Героям Небесной Сотни в Португалии и один из первых в Европе и мире.