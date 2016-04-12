Москаль намерен обжаловать в суде референдум 1991 года о предоставлении Закарпатской области специального статуса

Иск связан с общественным резонансом, который возник вокруг обращения Закарпатского облсовета от 5 апреля этого года к высшему руководству Украины с просьбой предоставить больше полномочий на места в рамках Конституционной реформы по децентрализации, говорится на его сайте.

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"Сам референдум 1991 года в части придания области особого статуса был незаконным, - заявляет Москаль. - Он прямо противоречил тогдашнему Закону Украины «О всеукраинском и местные референдумы».

Он добавил, что вопрос о внесении изменений в Конституцию может рассматриваться конституционным большинством Верховной Рады, поэтому результаты закарпатского референдума не имели и не имеют никакой юридической силы, все, на что они способны, – это вызывать различные политические спекуляции, как это случилось и в этот раз".

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"Если за 25 лет никто из патриотов не додумался в судебном порядке признать юридически ничтожным инспирированое тогдашним КГБ и коммунистами "волеизъявление" и связанные с ним решения областного совета, которые имели целью расшатать ситуацию в Украине, то это будет сделано мной. После решения суда результат референдума можно будет выбросить на свалку истории Закарпатья", - добавил он.

Напомним, в своем обращении к руководству государства 5 апреля депутаты Закарпатского облсовета также ссылались на результаты референдума 1991 года.