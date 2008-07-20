В Донецкой области закрыли 16 баз отдыха и 5 детских центров

Главным управления МЧС Украины в Донецкой области за грубые недостатки в обеспечении противопожарной безопасности приостановлена эксплуатация 16 баз отдыха и 5 детских оздоровительных центров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Донецкой области, направлено 96 предписаний о состоянии пожарной безопасности на данных объектах в органы власти, в ведомства руководителям объектов, на балансе которых они находятся.

В целом, на начало июля сотрудники МЧС провели проверки всех без исключения работающих баз отдыха и детских оздоровительных центров и лагерей. Всего было выявлено 7425 нарушений правил пожарной безопасности, оперативно были устранены 6489 нарушений.

Основные недостатки, которые не устраняются из года в год – это мероприятия по проведению капитального ремонта, которые требуют значительных финансовых затрат, отметили в управлении МЧС.

По результатам проверок к административной ответственности было привлечено 217 руководителя объектов отдыха и оздоровления.