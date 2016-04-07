В Одессе руководитель госпредприятия сдал на металлолом 18 плавсредств

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 7 апреля сотрудники прокуратуры области совместно с работниками следственного управления Национальной полиции в области сообщили мужчине о подозрении.

Установлено, что бывший чиновник в сговоре с другими лицами на протяжении 2014 года растратили имущество государственного предприятия, а именно незаконно реализовали 18 плавсредств для демонтажа на металлолом по ценам ниже рыночных.

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«В результате таких преступных действий, государству нанесен более 30 млн грн ущерба. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», - отметили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах) продолжается.

Как уточнили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, своими действиями 46-летний мужчина нанес ущерб государству на сумму свыше 33,953 млн грн.