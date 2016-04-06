Гражданство Венгрии по упрощенной системе получили более 760 тысяч человек, в том числе украинцы

Как сообщает mukachevo.net, об этом заявил вице-премьер Венгрии, отвечающий за национальную политику Жолт Шемьен на Форуме венгерских представителей Карпатского бассейна (KMKF) в Будапеште.

В свою очередь 28 тысяч поданных заявлений были отклонены.

При этом в материале не говорится, сколько именно украинцев получили венгерское гражданство по упрощенной системе и скольким отказали.

В то же время из-зи военного конфликта в Украине на Закарпатье значительно увеличилось количество заявителей, которые желают получить паспорт и удостоверение личности гражданина Венгрии. "Это связано с желанием защитить свою жизнь", – рассказал "Радио Ориент" венгерский правительственный комиссар Томаш Ветцель.

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По его словам, количество полученных паспортов, которые выдает Венгрия по упрощенной системе, достигнет 1 млн человек примерно в 2018 году. Самое главное, что этот закон отменил норму получения гражданства только при условии проживания на территории страны. Сейчас идет подготовка к выдаче нового электронного удостоверения личности, которое также будет предоставляться бесплатно.

По словам Ветцеля, заявки на получение гражданства можно подавать через консульства и посольства Венгрии, которые есть в каждой стране Карпатского бассейна.

"Наша цель, и я этого хочу лично, чтобы каждый, кто хочет стать гражданином Венгрии, мог воспользоваться этим правом", – сказал Ветцель.

Кроме того, новые граждане будут иметь право не только участвовать в парламентских выборах каждые четыре года, но и в референдумах, при чем они не обязаны иметь постоянное место жительства и почтовый адрес в Венгрии.

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Также, по словам Жолта Шемьена, венгерское правительство решило создать на Закарпатье программу экономического развития, похожую на ту, что действует на территории сербской Воеводины, где также проживает многочисленная венгерская община. В целом для поддержки диаспоры за рубежом через фонд Габора Бетлена выделено 22 млрд форинтов. В частности для закарпатских венгров в этом году выделят около 2 млрд форинтов.

Шемьен напомнил, что в связи с тяжелой ситуацией в Закарпатье, венгерское правительство решило обеспечивать материальной поддержкой венгерских учителей и медицинских работников, а также оплачивать питание в дошкольных учреждениях.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы венгры, проживающие за рубежом, имели возможность оставаться у себя на родине и правительство Венгрии будет этому маскимально способствовать.

Как ранее сообщал УНИАН, Венгрия из-за беженцев объявила кризисную ситуацию на всей территории.