В Ривне правоохранители изъяли янтарь на полмиллиона гривень

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инна Илючок, 5 апреля около 15 часов на Житинском кольце при въезде в Ривне сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли пять килограммов янтаря-сырца больших фракций у двух жителей Дубровицкого района области.

Во время досмотра автомобиля, который въезжал в областной центр, правоохранители обнаружили в багажнике сумку со спрятанным "солнечным камнем". Незаконно добытый в своем районе янтарь они везли в Ривне для перепродажи.

Читайте такжеЯнтарные войны на Ривненщине: МВД показало видео столкновений между "старателями" и полицией

По заключениям экспертов, базовая стоимость изъятого янтаря по ценам "черного рынка" составляет почти полмиллиона гривень.

Следователями СБ Украины возбуждено уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности организаторов незаконной добычи и сбыта янтаря.

Читайте такжеНа Житомирщине нелегальные "копанки" янтаря разрушили экосистему почти на 185 гектарах