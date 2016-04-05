"Янтарные увольнения": В Ривне представили нового руководителя полиции области Князева

Как передает корреспондент УНИАН, представил нового руководителя полиции заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой.

По его словам, Князев - оперативник со стажем и большим опытом: он руководил криминальной милицией в Донецкой прифронтовой области, в Мариуполе, а до этого – в Киевской области. В июле прошлого года Князев возглавил полицию Закарпатской области – сразу после вооруженного столкновения в Мукачево – после чего удалось урегулировать криминогенную ситуацию в регионе.

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На брифинге для журналистов отмечалось, что в.и. о. начальника полиции Ривненской области Сергей Максимов был уволен из-за сложной ситуации в области с нелегальной добычей янтаря, с которой экс-руководителю разобраться не удалось. Сейчас Максимов находится в отпуске.

Справка. Князев – полковник полиции, образование высшее юридическое, кандидат юридических наук.

С 2008 года руководил управлением уголовного розыска ГУ МВД Киевской области. В ноябре 2014 г. назначен на должность заместителя начальника ГУМВД Донецкой области – начальника криминальной милиции. С 15 июля 2015 г. Князев возглавил УМВД Закарпатской области.