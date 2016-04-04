Аваков нашел замену уволенному за крышевание "янтарной мафии" главе полиции Ривненщины

Глава МВД назначил вместо него бывшего руководителя полиции Закарпатской области Сергея Князева, сообщается в Twitter Авакова.

"Освобожден от должности начальник полиции Ривненской обл Максимов. Новым начальником назначен Сергей Князев, работавший в последнее время в Закарпатье", - отмечается в его сообщении.

Освобожден от должности нач полиции Ровенской обл Максимов. Новым нач назначен Сергей Князев, работавший в последнее время в Закарпатье. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 4, 2016

Стоит отметить, что Максимова обвиняли в том, что он занимается "крышеванем" нелегальной добычи янтаря в Ривненской области.

Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с добытчиками янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.

Вскоре появилось видео последних столкновений добытчиков янтаря с полицией на Ривненщине, после которой было несколько легкораненых камнями полицейских.