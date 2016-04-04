Аваков нашел замену уволенному за крышевание "янтарной мафии" главе полиции Ривненщины
Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил главу Нацполиции Ривненской области Сергея Максимова.
Глава МВД назначил вместо него бывшего руководителя полиции Закарпатской области Сергея Князева, сообщается в Twitter Авакова.
"Освобожден от должности начальник полиции Ривненской обл Максимов. Новым начальником назначен Сергей Князев, работавший в последнее время в Закарпатье", - отмечается в его сообщении.
Освобожден от должности нач полиции Ровенской обл Максимов. Новым нач назначен Сергей Князев, работавший в последнее время в Закарпатье.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 4, 2016
Стоит отметить, что Максимова обвиняли в том, что он занимается "крышеванем" нелегальной добычи янтаря в Ривненской области.
Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с добытчиками янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.
Вскоре появилось видео последних столкновений добытчиков янтаря с полицией на Ривненщине, после которой было несколько легкораненых камнями полицейских.