Аваков нашел замену уволенному за крышевание "янтарной мафии" главе полиции Ривненщины

17:49, 04 апреля 2016
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил главу Нацполиции Ривненской области Сергея Максимова.

фото: УНИАН

Глава МВД назначил вместо него бывшего руководителя полиции Закарпатской области Сергея Князева, сообщается в Twitter Авакова.

"Освобожден от должности начальник полиции Ривненской обл Максимов. Новым начальником назначен Сергей Князев, работавший в последнее время в Закарпатье", - отмечается в его сообщении.

Стоит отметить, что Максимова обвиняли в том, что он занимается "крышеванем" нелегальной добычи янтаря в Ривненской области. 

Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с добытчиками янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.

Вскоре появилось видео последних столкновений добытчиков янтаря с полицией на Ривненщине, после которой было несколько легкораненых камнями полицейских.

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