В Киеве полиция задержала грабителя, находившегося в международном розыске
Полиция задержала мужчину, который совершил ограбление в Печерском районе Киева и оказался разыскиваемым международными органами.
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления полиции в Киеве.
"Сотрудники Печерского управления полиции, находясь неподалеку от районного управления, заметили, как двое злоумышленников избивают мужчину. Мгновенно среагировав, полицейские задержали одного из правонарушителей", - сказано в нем.
Установлено, что молодые люди пытались ограбить 41-летнего киевлянина, когда тот садился в свой автомобиль.
В свою очередь подозреваемый своей вины не признает и поясняет, что не совершал никаких противоправных действий.
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В дальнейшем правоохранителям стало известно, что задержанный - 30-летний иностранец. Два месяца назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение разбойного нападения и сейчас находится в международном розыске по подозрению в совершении преступления.
Следственным отделом Печерского управления полиции по факту совершения грабежа открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Силы правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжается следствие.