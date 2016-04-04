В Киеве полиция задержала грабителя, находившегося в международном розыске

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления полиции в Киеве.

"Сотрудники Печерского управления полиции, находясь неподалеку от районного управления, заметили, как двое злоумышленников избивают мужчину. Мгновенно среагировав, полицейские задержали одного из правонарушителей", - сказано в нем.

Установлено, что молодые люди пытались ограбить 41-летнего киевлянина, когда тот садился в свой автомобиль.

В свою очередь подозреваемый своей вины не признает и поясняет, что не совершал никаких противоправных действий.

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В дальнейшем правоохранителям стало известно, что задержанный - 30-летний иностранец. Два месяца назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение разбойного нападения и сейчас находится в международном розыске по подозрению в совершении преступления.

Следственным отделом Печерского управления полиции по факту совершения грабежа открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Силы правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжается следствие.