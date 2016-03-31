Мининформполитики рассказало о масштабах нарушений свободы СМИ в Крыму за последние два года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

Отмечается, что очередной формой насилия против независимых медиа стало блокирование "Роскомнадзором" их сайтов на территории полуострова.

Последним решением такого характера стало внесение крымского сайта "15 минут", сотрудники которого были вынуждены мигрировать на материк, в список запрещенных СМИ и блокирование интернет-издания для крымского читателя.

"Аннексировав Крым, оккупационные власти в первую очередь прибегли к уничтожению независимых СМИ, выключив украинские ТВ-каналы еще в марте 2014 года. Убийство свободы слова продолжалось нападениями на редакции и журналистов крымских СМИ, обысками в домах журналистов, допросами, угрозами; вынужденной депортацией независимых СМИ на материк; отказом в регистрации ряда "неугодных" СМИ и многое другое. Информационный "бан", блокирование и ограничение доступа к украинским СМИ в оккупированном Крыму – "контрольный выстрел", поскольку свободу слова на полуострове уже и не увидеть", - говорится в сообщении.

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Как подчеркнули в Мининформполитики, все зафиксированные правонарушения в сфере свободы слова в Крыму сообщаются компетентным органам в Украине, а также мировому сообществу, "с которым Кремль проводит активную работу, показывая свою "картину" того, что происходит в Крыму".

Как сообщал ранее УНИАН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров констатировал, что в Крыму царит атмосфера страха и призвал мировое сообщество не забывать о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.