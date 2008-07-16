Павел Глоба: Евро-2012 у вас не отберут, Тимошенко снимут

Юлия Тимошенко в украинской власти - всерьез и надолго. Это утверждает сегодняшний именинник астролог Павел Глоба в интервью газете "Сегодня". "Ее снимут конечно, но потом она опять всплывет… может быть даже в качестве президента. Виктор Янукович будет всегда в оппозиции. Виктор Ющенко? Не торопитесь его хоронить как политика".

Астролог предрекает, что Украину ждет очень большой период становления, поиска государственности. "В 2014—2020 годах будет проходить общемировой кризис, Украину он не минует. Будет падение курса гривны. Нестабильность полная. Голода я не предсказываю — не надо нагнетать напряженность. Но рухнет фондовый рынок, произойдет ипотечный кризис. Еще несколько лет будет строительный бум. Все цены вздуются до невероятнейших размеров, а потом эта финансовая пирамида рухнет. Запад как целостный конгломерат не вечен, вместе с США. Это империя, которая движется к своему упадку. Будет это лет через 15. А положит этому начало 44-й президент США, либо следующий, либо через одного — не могу точно сказать, так как американцы одного своего президента посчитали дважды", - утверждает Павел Глоба.

Корреспондент поинтересовался в астролога, отберут ли в Украины право на проведение футбольного чемпионата Евро-2012, и услышал в ответ:" Евро у вас не отберут. С этим вам помогут: Украина очень нужна Западу как противовес России, это естественно".