Оккупанты планируют снос домов для возведения Керченского моста, жители готовы жаловаться Путину

Об этом сообщила в эфире "Крым.Реалии" жительница улицы Цементная Слободка Ирина Александровна.

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«Мы надеемся на лучшее. Будем обращаться, если будут нас обижать, будем обращаться чуть ли не к секретариату...туда вот, в Москву», - сказала она.

По словам керчанки, жители района, где планируют снос домов для возведения Керченского моста, беспокоятся, что оккупанты не смогут создать им альтернативных условий. Горожане указывают на «негативный опыт общения с местными властями».

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В Керчи намерены снести несколько частных домов, которые расположены на территории, где планируется возведение моста через Керченский пролив.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.