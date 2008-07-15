Мостобуду навредили недостоверной информацией в СМИ

«ОАО «Мостобуд» не занимается и никогда не занимался демонтажем торгово-развлекательного центра «Троицкий» на площади перед столичным стадионом «Олимпийский», заявил агентству УНИАН советник председателя наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Виктор КОРОБКОВ, комментируя информацию, появившуюся в начале недели в СМИ.

14 июля одна из газет в обзоре фондового рынка сообщила, что сразу после отъезда инспекции УЕФА «Мостострой» возобновил работы по демонтажу ТРК «Троицкий». Новость была опубликована вместе с комментариями аналитика инвесткомпании.

В.КОРОБКОВ назвал информацию о причастности ОАО «Мостобуд» к демонтажу «Троицкого» ошибочной. «Информация о том, что «Мостобуд» демонтирует «Троицкий» - недостоверна. «Мостобуд» действительно с 3 июля занимается демонтажем конструкций на НСК «Олимпийский», однако компания проводит работы исключительно в черте национально-спортивного комплекса, при этом кредитуя реконструкцию главной футбольной арены Евро-2012 собственными средствами. К «Троицкому» же и всему, что происходит вокруг этого объекта, «Мостобуд» не имеет никакого отношения. Там работают другие компании», - отметил советник главы НС «Мостобуда».

В.КОРОБКОВ подчеркнул, что автор недостоверной публикации и цитируемый им аналитик не обращались за разъяснениями или уточнением фактов в ОАО «Мостобуд».

«Наверное, ошибки всегда были и будут, - отметил советник председателя наблюдательного совета «Мостобуда». – Но у разных ошибок – разная цена. В данном случае цена ошибки высокая, потому что искаженная информация попала в обзор фондового рынка. А последний, как известно, весьма чувствительно реагирует на публикации в СМИ».

Как сообщал УНИАН, 3 июля строительная компания ОАО «Мостобуд» начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве матчей Евро-2012. Уже демонтирована чаша Олимпийского огня, по состоянию на 14 июля также демонтировано 30-тонное информационное табло на северной стороне стадиона, планируется демонтировать аналогичное табло на южной стороне, а также фонарные мачты освещения высотой свыше 90 метров, репортажно-информационный комплекс, лифтовая шахта высотой более 40 метров. По мнению экспертов, «Мостобуд» способен не только в кратчайший срок демонтировать необходимые конст-рукции стадиона и прилегающие к нему объекты, но и реконструировать главную спортивную арену Евро-2012.

Открытое акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, более 60 лет лидирует в возведении внеклассных мостовых сооружений в Украине и СНГ. В том числе компанией построены все киевские мосты и большинство мостовых сооружений в Украине.

В настоящее время «Мостобуд» выступает генподрядчиком на строительстве Подольского мостового перехода в столице, скоростной автомагистрали через Днепр в Запорожье, участвует в строительстве Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста. Ранее «Мостобуд» принимал участие в строительстве НСК «Олимпийский», Украинского дома и других сложных объектов.

С 2003 года объемы строительно-монтажных работ, выполненных ОАО «Мостобуд», возросли более чем в 8,5 раз и превысили в 2007 году 1,1 млрд. грн.