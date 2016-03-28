Самые экстравагантные коллекции на Lviv Fashion Week

14:24, 28 марта 2016
Общество
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У Львів завершилася Lviv Fashion Week / фото УНИАН

Во Львове 24-27 марта 2016 года состоялись показы мод в рамках Lviv Fashion Week, где украинские и зарубежные дизайнеры представили свои коллекции осень/зима 2016.

Среди новинок можно было увидеть как интересные для повседневного гардероба идеи, так и довольно эпатажные вещи, которые надеть на себя под силу только смельчакам.

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