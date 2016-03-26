Прокуратура обжалует снятие домашнего ареста с подозреваемых в убийстве Бузины

Прокуратура Киева обжалует решение Печерского райсуда столицы, который сегодня отказал в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Денису Полищуку, подозреваемому в убийстве журналиста Олеся Бузины, а также "безосновательно" изменил для другого подозреваемого Андрея Медведько меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, категорически не соглашаясь с такими необоснованными судебными решениями, прокуратурой будет подано апелляционные жалобы в Апелляционный суд столицы.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Медведько и Полищука.

В декабре 2015 года суды изменили Полищуку и Медведько меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты.

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3 февраля 2016 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения Полищуку из круглосуточного домашнего ареста на пребывание дома каждый день до 2 апреля с 22.00 до 6.00.

Сегодня, 25 марта, Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста Полищуку.