В ОБСЕ заявили о снижении напряженности в Одессе между сторонниками Евромайдана и "антимайдана"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баучер заявил сегодня на брифинге в Одессе.

«Напряженность снижается. Мы видим меньше напряжения и больше разговоров между сторонами - Майданом и антимайданом. Мы до сих пор видим много активности и протестов, много активности на улицах, но она содержит меньше насилия и меньше конфронтации», - заявил глава представительства.

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Он пояснил, что задача представительства - нивелировать давление, снизить уровень напряженности, поддерживать мир и безопасность. Для этого наблюдатели представительства встречаются с различными людьми, с представителями местных властей, гражданского общества и национальных меньшинств.

«В рамках человеческого измерения мы мониторим некоторые судебные процессы, а именно – по трагическим событиям 2 мая 2014 года. На юго-западе области мониторим ситуацию с национальными меньшинствами. Также нас интересует декоммунизация и децентрализация», - уточнил Баучер. Он добавил, что частью мандата миссии является диалог. Например, в прошлом году, в первую годовщину трагедии 2 мая 2014 года, специалисты миссии собирали представителей разных сторон для того, чтобы уменьшить напряженность непосредственно 2 мая 2015 года.

Наблюдатели отслеживают ситуации, связанные со взрывами, демонстрациями, протестами, регулярно посещают приднестровский участок украинско-молдавской границы.

«Мы регулярно ездим на пункты пропуска, патрулируем вдоль границы участок, который находится в Одесской области. Мы говорим с пограничниками, общаемся с местным населением…. И от всех источников слышим, что ситуация там абсолютно спокойная», - заявил Баучер.

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По его словам, в Одесском представительстве Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работают 13 международных наблюдателей - из Армении, США, Дании, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии, Словакии, Франции, Великобритании. «Кроме того, в нашем офисе работаю 9 коллег из Украины», - сказал глава представительства.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.