Прокуратура передала в суд еще одно дело о подкупе на выборах в Киеве

Прокуратура Днепровского района Киева направила в суд уголовное дело в отношении трех граждан, которые в мае 2008 года во время выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета готовились путем подкупа склонить избирателей к поддержке одной из политических сил, тем самым помешав киевлянам свободно реализовать свои избирательные права.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА, отметив, что уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (“приготовление к преступлению” и “препятствование свободному осуществлению гражданами своего избирательного права, совмещенное с подкупом избирателей, совершенное по предварительному сговору группой лиц”).

В целом, этими тремя гражданами было подготовлено для подкупа и частично использовано 24 тыс. грн.

На данное время обвиняемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Санкцией перечисленных выше статей Уголовного кодекса Украины предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, добавила М.МУШКА.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе прокуратура Киева направила в суд уголовное дело по обвинению гражданки К., которая в мае 2008 года во время выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета проводила незаконную агитацию в поддержку одного из политических блоков, выдавая гражданам по 300 грн.