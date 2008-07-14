В Южном Буге утонул 24-летний киевлянин, приехавший на “Шешоры”
17:23, 14 июля 2008Общество
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Тело отправлено на экспертизу
13 июля в Южном Буге, в селе Воробьевка Немировского района Винницкой области, где проходил 6-й международный фестиваль этнической музыки и ленд-арта “Шешоры Подольские - 2008”, утонул 24-летний житель Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.
Во время проведения фестиваля было обнаружено отсутствие 24-летнего гостя праздника. Были организованы поисковые мероприятия силами работников милиции и МЧС, которые около 13.00 воскресенья нашли одежду парня на берегу реки Южный Буг.
Около 17.30 водолазы обнаружили тело погибшего в Южном Буге. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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