В Лисичанске экс-боевика приговорили к 1 году тюрьмы, учтя "чистосердечное раскаяние" и больную бабушку

Как сообщает прокуратура Луганской области, установлено, что в мае 2014 года местный житель на добровольной основе вошел в ряды структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования, которое в то время действовало на территории города Лисичанска, и принимал участие в его деятельности.

Выполняя указания так называемого «руководства», он нес службу на мосту через реку Северский Донец возле стеклозавода «Пролетарий», осуществлял контрольно-пропускной режим граждан и наблюдение за прилегающей территорией.

"Учитывая искреннее раскаяние и наличие на иждивении обвиняемого малолетнего ребенка, жены, которая находится в социальном отпуске по уходу за ребенком, и больной бабушки, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год", - сказано в сообщении.

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