УНИАН-Поддержка: Церковь, в которой снимали "Вия", требует завершения реставрации, а пока - разрушается от дождей и снега

Об этом рассказал Настоятель Георгиевской церкви отец Владимир в комментарии УНИАН после обращения к проекту «УНИАН-Поддержка» Константина Дереца с предложением поддержать идею завершения полноценного восстановления храма. Это обращение получило одну из крупнейших поддержку читателей агентства.

В комментарии УНИАН о.Владимир сообщил, что работы по реставрации, которые проводили специалисты «Укрреставрации», были прекращены в 2009 году.

Настоятель храма подтвердил информацию Дереца, что после реставрации церковь была собрана неправильно, без соблюдения пропорций, были использованы дешевые материалы.

«В церкви рисунки на брусьях. Во время реставрации их разобрали, дополнили новыми деталями и собрали обратно. Но собрали неправильно, рисунки не совпадали. Была проблема, что до реставрации их почти не было видно, но это в принципе можно было попробовать отреставрировать, а теперь вряд ли удастся... Сложили не по порядку – рука в одном месте, глаз – в другом...», - рассказал священнослужитель.

По его словам, после проведенных работ изменилось внутреннее пространство церкви. «Не знаю, где архитекторы нашли образец, по которому восстанавливали храм. Например, притвор (находится между центральной частью храма и входом) был в длину примерно 20 метров, судя по фотографиям. Сейчас занимает 3-3,5 метра. То есть не сохранены пропорции храма. Колокольня, которая была, стала куполом. То есть так же не была сохранена, была воссоздана», - отметил а.Владимир.

По его убеждению, специалисты даже не пытались воссоздать церковь в том виде, в котором она была построена изначально.

«Храм раньше был прямой (его центральная часть), а сделали бочковидним, центральная часть является выпуклой по центру», - также отметил он.

Кроме того, по словам настоятеля, при реставрации были использованы дешевые материалы, которые через 20-30 лет надо менять, иначе храм не выстоит.

«Брусья обивались рейками извне. По плану они были дубовыми, но их заменили на сосновые. То, что они почернели, начали гнить – даже это не настолько большая проблема, насколько то, что обшивка, на которую крепились рельсы, делалась крайне плохо. В некоторых местах она просто повыгибалась и во время дождей храм протекает. Так еще и неправильно собранная церковь», - отметил о.Владимир.

Он добавил, что не было проведено электричество, не доработаны ямы под цистерны для воды на случай пожара и соответствующие трубы не проложены.

«Работы в храме завершили наполовину. И с 2009 года нам только обещают, что продолжат реставрировать. Но никто, видимо, не собирается этого делает. Храм был отреставрирован неизвестно по какому типу, сохранено мало что от того, что было. И отреставрировали плохо, только деньги использовали. Надо теперь немалая сумма, чтобы все это восстановить», - сказал он.

Настоятель сообщил, что были направлены обращения в «Черниговреставрацию», в Министерство культуры относительно состояния храма и необходимости продолжения работ по реставрации, но в ответах получили только просьбу подождать, мол, вопрос требует проработки.

«Если бы сейчас обратили на это внимание, заменили некоторые детали на внешней части храма и покрыли ее защитными слоями, чтобы вода не проникала, то храм будет стоять долго, даже учитывая породы деревьев, которые использованы. Но поскольку это не делается – то все разрушается. Мы пытаемся своими силами поддерживать. Но община небольшая, а средства, которые необходимо затратить, в разы больше, чем мы можем собрать», - прокомментировал о.Владимир.

Со своей стороны УНИАН обращается к «Укрреставрации» и Министерству культуры с вопросами - знакомы ли в этих инстанциях с проблемой церкви, и планируются ли меры для сохранения храма, который является ценным историко-архитектурным памятником?

С обращением Дереца можно ознакомиться по ссылке.