Как сохранить сбережения: золото подорожало почти на 3%

Мировые цены на золото выросли в пятницу на торгах COMEX - подразделении Нью-йоркской товарной биржи - на 2% и достигли 960,60 долл. за тройскую унцию, передает ИТАР-ТАСС.

Причем, как сообщили в лондонском Сити, в процессе биржевых операций последнего торгового дня нынешней недели они даже поднялись до отметки в 969,10 долл. Это наивысший ценовой показатель начиная с 19 марта.

Наблюдающийся рост стоимости золота напрямую связан как с зафиксированным в пятницу повышением цен на нефть до рекордных отметок, так и в связи с падением стоимости мирового фондового рынка. В этой ситуации инвесторы стали активнее скупать благородные металлы в качестве более надежного инструмента сбережения средств по сравнению с ценными бумагами.

По итогам торгов текущей недели цены на золото выросли на 2,9%.