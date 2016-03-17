В МИД РФ обеспокоены исчезновением адвоката российского спецназовца Александрова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из Киева поступают сообщения о возможном исчезновении украинского адвоката Юрия Грабовского. Он защищал в суде интересы гражданина России Александрова, его преследуют в Украине по обвинению в совершении военных преступлений. Ситуация выглядит подозрительно – разворачивается на фоне угроз физической расправы и уголовного преследования другого украинского адвоката Оксаны Соколовской. Она представляет интересы другого российского гражданина - Ерофеева», - сказала Захарова.

По ее словам, «это странное стечение обстоятельств вокруг адвокатов» российских граждан может свидетельствовать о том, что власти Украины опасаются, что дело развалится в суде после доказательства их «невиновности».

Она считает, что «правовой беспредел» должен получить оценку со стороны западных «спонсоров и друзей» Украины.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.

15 марта, адвокат Соколовская сообщила, что ее коллега Грабовскоий объявлен в розыск как пропавший без вести. Она также заявила о давлении на нее и угрозах.

Голосеевский райсуд Киева обязал Соколовскую предоставить на следующем судебном заседании 21 марта доказательств давления и угроз, которые якобы поступили в ее адрес в связи с участием в судебном процессе российских диверсантов Ерофеева и Александрова.