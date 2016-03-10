Пропавшего без вести адвоката одного из ГРУшников объявили в розыск

В Одессе полиция начала розыск пропавшего без вести заместителя председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Юрия Грабовского, который является адвокатом российского военнослужащего Александра Александрова.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 9 марта в правоохранительные органы обратилась администратор одной из гостиниц города.

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«Женщина обратилась в Шевченковское отделение полиции с заявлением о том, что данный гражданин, проживавший в гостинице, несколько дней не появлялся и не пришел на работу», - отметили в отделе.

Полиция начала розыск без вести пропавшего Грабовского, 1972 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 5 марта.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. В главке отметили, что открытие производства по данной статье – обычная практика при исчезновении человека.

Как сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ), руководитель организации Лидия Изотова также направила в правоохранительные органы заявление с просьбой установить местонахождение Грабовского.

«Прошу принять все неотложные и срочные меры по установлению места нахождения заместителя председателя Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Грабовского Юрия Леонидовича, который безвестно исчез, и с ним нет никакой связи в течение последних 3 дней, а именно с 7 марта», - говорится в заявлении.

Отмечается, что последний раз Грабовского видел один из его коллег вечером 6 марта в офисе адвокатского объединения «Грабовский и партнеры». Известно также, что 5 марта Грабовский поехал в Одессу, где поселился в гостинице «Аркадия», откуда должен был выехать 7 марта.

«Однако, по информации, полученной в телефонном режиме из отеля, он туда 7 марта не появился, свои вещи так и не забрал. Еще 6 марта Грабовский находился в этом отеле, согласно данным мобильных приложений его телефона», - отметили ассоциации.

НААУ также известно, что помощник адвоката наведывался по домашнему адресу, звонил в дверь, но никто не отвечал, а его мобильный телефон выключен.

В то же время, на странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась следующая запись:

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«Простите, что подвел вас мои друзья!!! Пришлось уехать с Украины, не по своей воле! Зато я в безопасности! Не знаю когда вернусь, по возможности, буду отвечать вам. Очень хочу обратно на Родину». Данная запись была якобы выложена из Шарм-эль-Шейха (Египет).

Однако коллеги адвоката отмечают, что «данное поведение - это не стиль Грабовского».

Справка УНИАН. Адвокат Юрий Грабовский с июля 2015 года занимает должность заместителя председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, адвокатской деятельностью занимается в адвокатском объединении «Грабовский и партнеры» (Киев).