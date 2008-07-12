В сарае своего дома найден труп доктора нетрадиционной медицины

В Севастополе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве известного в городе доктора нетрадиционной медицины Виктора ЯНЫГИНА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, в начале июля в Ленинский районный отдел милиции обратился житель Гагаринского района, который сообщил, что его родственник, известный в городе доктор нетрадиционной медицины Виктор ЯНЫГИН, ушел из дома и до сих пор не вернулся. Доктор пропал еще 28 июня, но ни родственники, ни знакомые не разыскивали его, так как в последнее время он часто уезжал на семинары в города Украины и России.

Как сообщил первый заместитель начальника УМВД Украины в городе Севастополе - начальник криминальной милиции Александр КРАВЧЕНКО, труп В.ЯНЫГИНА был обнаружен в сарае его дома со следами насильственной смерти. Доктор умер в результате черепно-мозговой травмы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).