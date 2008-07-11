Представители авиа- и судостроения просят ВР принять Госбюджет

Представители авиа- и судостроения просят парламент принять изменения в государственный бюджет-2008, которые подготовлены и переданы на рассмотрение Верховной Рады Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители этих отраслей сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

«Призываю Верховную Раду немедленно принять изменения в бюджет, документ, который недавно внес Кабмин, так как этот документ предусматривает радикальное ускорение международных конкурентных преимуществ Украины. Законопроект поддерживает и развивает формирование новой экономической политики, которое было начато Указами Президента Украины №463 о развитии Украины как морского государства и №597 о развитии отечественного авиастроения», - заявил первый вице-президент Ассоциации судостроителей Украины Виктор ЛИСИЦКИЙ.

По его словам, в частности, новая редакция ст. 13 госбюджета предусматривает выделение в виде госгарантий 500 млн. грн. для отечественных судостроительных компаний для строительства судов и пр. «Это огромный объем, за кредиты под эту госгарантию можно построить эскадру небольших судов, 500 млн. грн. гарантии позволит привлечь кредитов приблизительно на 1 млрд. грн.», - отметил В.ЛИСИЦКИЙ.

В свою очередь, генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА сказал, что изменениями в бюджет предусмотрено финансирование научной работы в авиастроении, поскольку в действующей редакции концентрация была на поддержке серийного производства самолетов, а не их разработках.

«Мы работаем над новыми Ан-70, Ан-140, над новыми самолетами с партнерами из России и Китая. Внедрение новых технологий сегодня очень важно. Как раз новым дополнением к госбюджету предусмотрена поддержка науки. Эти дополнения предусматривают средства в поддержку авиационной науки для институтов Академии наук», - сообщил он.

По словам Д.КИВЫ, Украина может потерять огромные деньги. «Если изменения не будут приняты, то Харьковский и Киевский авиазаводы просто не выполнят подписанные и заказанные контракты, кроме того люди могут просто уйти с предприятия. Это потери сотен миллион долларов и имиджа Украины, как государства, которое не выполняет свои обязательства», - заявил он.

Как сообщалось, изменениями в госбюджет-2008 (ст. 13) предусматривается, в частности, что в 2008 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины по обязательствам государственных предприятий для производства отечественных самолетов в сумме 500 млн. грн., государственных предприятий судостроительной отрасли - в сумме 500 млн. грн.