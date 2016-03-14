Мокрый снег и северный ветер: с завтрашнего дня весна в Киеве ненадолго отступит
15:07, 14 марта 2016Общество
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Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.
Киевлянам завтра обещают мокрый снег / Фото УНИАН
В Киеве ночью и утром 15 марта ожидается местами небольшой мокрый снег, днем без осадков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла. Ветер северный, 5-10 м/сек.
Кроме того, 16 и 17 марта в Киеве будет переменная облачность, 16 марта осадков не ожидается, 17 марта местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 16 марта 1-3° мороза, 17 марта около 0°, днем 4-6° тепла.
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