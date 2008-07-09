В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По информации синоптиков, ухудшение погодных условий на территории автономии ожидается со второй половины сегодняшнего дня, а также 10 июля. Возможны сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности при нахождении в грозовом фронте, просят быть крайне осторожными на дорогах.

Также в МЧС советуют жителям и гостям Крыма по возможности воздержаться от прогулок в горно-лесной местности и напоминают, что купание в шторм категорически запрещается.

При возникновении чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефону 01.