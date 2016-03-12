Украинских врачей до сих пор не пропустили к Савченко - адвокат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов.

"Ситуация с Савченко не сдвинулась ни на дюйм. Украинских врачей не пустили. Сестра Вера дежурит возле СИЗО. Омбудсмен (России - ред.) Памфилова молчит", - говорится в сообщении.

Ситуация с Савченко не сдвинулась ни на дюйм. Украинских врачей не пустили. Сестра Вера дежурит у СИЗО. Омбудсмен Памфилова хранит молчание. #FreeSavchenko Posted by Nikolay Polozov on Friday, March 11, 2016

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Также о том, что к Надежде Савченко не пустили врачей написла в Facebook ее сестра Вера.

"Напряженные и замерзшие сотрудники СИЗО и полиции РФ спрашивают нас, когда мы уже поедем. Мы поехали, но ненадолго. Врачей к Наде так и не пустили. Будем мобилизовать политикум", - отметила Вера Савченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Ее защита отвергает обвинения, заявляя, что на момент гибели российских журналистов Савченко захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.

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9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухое голодание, начатое 4 марта в знак протеста против затягивания с оглашением приговора.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

По всему миру проходят акции возле российских посольств и консульств с требованием освободить Савченко.