Полиция установила погибших при нападении на инкассаторов в центре Одессы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, известно, что погибли два человека, установлено, что погибшие – инкассатор и один из нападавших.

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«Еще один пострадавший инкассатор доставлен в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями. Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются», - отметили в полиции.

По предварительным данным, грабителей было трое. По неофициальным данным, инкассаторский автомобиль принадлежит «Райффайзен банк Аваль».

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в центре Одессы - на пересечении улиц Преображенской и Пантелеймоновской - неизвестные расстреляли инкассаторскую машину. Пока неизвестно, что конкретно похитили злоумышленники. На месте работают правоохранители.

В городе введен в действие план «Перехват».