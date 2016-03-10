Из-за взрыва в подъезде многоэтажки в Бердянске госпитализирован местный житель

Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, 9 марта в 16:25 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в подъезде дома по улице Победы произошел взрыв.

На место происшествия немедленно выехало руководство Бердянского отдела полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрыво-технической службы.

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С места происшествия каретой скорой помощи в местную больницу доставили жителя этого дома 1998 года рождения с ранениями грудной клетки. По предварительной информации, именно у него в руках взорвался неустановленный предмет, предположительно – граната.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Сведения о событии внесены в Единый учета.