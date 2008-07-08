Демонтаж Троицкого остановился, едва Платини уехал? (фото)
15:08, 08 июля 2008Общество
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Нет финансирования?
Демонтаж торгово-развлекательного центра "Троицкий" возле НСК "Олимпийский" - остановлен.
Эту информацию журналисту "Украинской правды" подтвердили рабочие.
По их словам, работы не ведутся вот уже несколько дней. По территории "Троицкого" ходят люди. Скорее всего, водители демонтажного оборудования. Но техника стоит, залежи бетонных обломков не вывозятся.
По словам строителей, работы не ведутся, так как нет финансирования.
Как известно, ответственная за реализацию проекта компания "Київметробуд".
Фото Украинской Правды
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