Минфин и Visa берутся повысить финансовую грамотность населения

Visa объявила о начале программы по повышению финансовой грамотности населения Украины в области использования банковских карт. Об этом говорится в сообщении Visa, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, программа реализуется при поддержке Министерства финансов Украины и нацелена на повышение уровня знаний и навыков использования современных карточных продуктов и улучшения благосостояния украинских граждан.

В июне и июле на уличных рекламных носителях, автобусных остановках, в метро а также в печатных СМИ в Киеве, Донецке и Днепропетровске появится социальная реклама программы повышения финансовой грамотности населения. Рекламные материалы разработаны и распространяются при финансовой поддержке платёжной системы Visa, но они не содержат логотипа компании. Рекламный сюжет состоит из пошаговой инструкции, объясняющей как совершать платежи с помощью банковской карты и что делать, если карта украдена или потеряна.

В Интернете программа повышения финансовой грамотности населения будет продвигаться через новый информационный национальный портал «Азбука финансов» (www.azbukafinasov.com.ua).

«По данным Национального банка, в Украине выпущено более 42 миллионов платежных карт. Однако объем безналичных платежей составляет лишь 4% от общей суммы операций по картам (статистика НБУ за 1-й квартал 2008 г.). На сегодняшний день большинство держателей карт, по-прежнему, предпочитают снимать деньги с карты через банкоматы и расплачиваться наличными в ресторанах и магазинах. Таким образом, своевременность и необходимость подобной программы совершенно очевидна, так как уровень финансовой грамотности держателей карт пока не позволяет нашей стране ощутить в полной мере преимущества безналичных платежей», - сообщает пресс-служба со ссылкой на генерального директора Visa в Украине и странах СНГ, не включая Россию, Сергея РАВНЯГО.